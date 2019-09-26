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НАТО відкинула пропозицію Москви ввести мораторій на розміщення РСМД

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. НАТО відкинула пропозицію Росії ввести мораторій на розміщення ракет середньої і меншої дальності. Ця ініціатива “не заслуговує на довіру”, заявила в середу, 25 вересня, прессекретар Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску, передає УНН із посиланням на DW.

НАТО відкинула пропозицію Москви ввести мораторій на розміщення РСМД

Росія вже розмістила на своїй території ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією альянсу), відзначили в НАТО. Перед переговорами необхідно знищити ракети таким чином, щоб це можна було перевірити, підкреслили в НАТО.

Президент РФ Володимир Путін в середині вересня направив країнам-учасницям НАТО листи з пропозицією ввести подібний мораторій, повідомляє видання “Комерсант”. За його даними, подібні послання отримали і держави, що не входять до альянсу, в тому числі Китай.

США і Россия 2 серпня завершили вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Приводом для припинення дії угоди стали розробка Росією ракети 9М729, здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Вашингтоні і Північноатлантичному альянсі вважають, що Москва тим самим порушила договір. Росія визнає наявність ракети, але стверджує, що та не порушує ДРСМД.

Цей договір був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу для світу, оскільки здатні досягти мети протягом декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відобразити його.

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