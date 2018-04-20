НАТО має намір зберегти "сильне ядерне стримування"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. НАТО зацікавлена в підтримці сильного компонента ядерного стримування і подбає про те, щоб воно збереглося і в майбутньому, заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“НАТО вважає, що нам необхідна сильна складова ядерного стримування, і, звичайно, ми постійно дбаємо про те, щоб у нас було надійне та ефективне ядерне стримування, і нам потрібно постійно оцінювати, що слід робити, щоб так було і в майбутньому”, — заявив генсек альянсу, виступаючи з лекцією в університетському коледжі в Гаазі.
При цьому Столтенберг додав, що альянс “вірить у контроль над озброєннями і переговори” та вважає важливим зберегти чинні угоди у цій сфері.
Нагадаємо, вперше в історії України в країні відбулося виїзне засідання Військового комітету НАТО на рівні військових представників.