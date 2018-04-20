НАТО намерено сохранить "сильное ядерное сдерживание"

“НАТО считает, что нам необходима сильная составляющая ядерного сдерживания, и, конечно, мы постоянно заботимся о том, чтобы у нас было надежное и эффективное ядерное сдерживание, и нам нужно постоянно оценивать, что следует делать, чтобы также было и в будущем”, — заявил генсек альянса, выступая с лекцией в университетском колледже в Гааге.

При этом Столтенберг добавил, что альянс “верит в контроль над вооружениями и переговорами” и считает важным сохранить действующие соглашения в этой сфере.

Напомним, впервые в истории Украины в стране произошло выездное заседание Военного комитета НАТО на уровне военных представителей.