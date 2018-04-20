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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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НАТО намерено сохранить "сильное ядерное сдерживание"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. НАТО заинтересовано в поддержке сильного компонента ядерного сдерживания и позаботится о том, чтобы оно сохранилось и в будущем, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

НАТО намерено сохранить "сильное ядерное сдерживание"

“НАТО считает, что нам необходима сильная составляющая ядерного сдерживания, и, конечно, мы постоянно заботимся о том, чтобы у нас было надежное и эффективное ядерное сдерживание, и нам нужно постоянно оценивать, что следует делать, чтобы также было и в будущем”, — заявил генсек альянса, выступая с лекцией в университетском колледже в Гааге.

При этом Столтенберг добавил, что альянс “верит в контроль над вооружениями и переговорами” и считает важным сохранить действующие соглашения в этой сфере.

Напомним, впервые в истории Украины в стране произошло выездное заседание Военного комитета НАТО на уровне военных представителей.

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