Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи відбудеться 7 грудня — І.Геращенко

“З міністром закордонних справ П.Клімкіним зустрілися з представником України в ТКГ Л.Кучмою, обговорили підсумки міністерської зустрічі в нормандському форматі та підготовку до зустрічей контактної групи і всіх чотирьох підгруп, що відбудуться в Мінську 7 грудня. Для української сторони дуже важливо, що ключовими темами міністерської зустрічі були саме безпека і гуманітарний аспект”, — написала вона.

Як повідомляв УНН, 23 листопада Тристороння контактна група щодо Донбасу провела засідання у Мінську.