Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 7 декабря - И.Геращенко

"С министром иностранных дел П.Климкиным встретились с представителем Украины в ТКГ Л.Кучмой, обсудили итоги министерской встречи в нормандском формате и подготовку к встречам контактной группы и всех четырех подгрупп, которые состоятся в Минске 7 декабря. Для украинской стороны очень важно, что ключевыми темами министерской встречи были именно безопасность и гуманитарный аспект ", - написала она.

Как сообщал УНН, 23 ноября Трехсторонняя контактная группа по Донбассу провела заседание в Минске.