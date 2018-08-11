NASA скасувало сьогоднішній запуск зонда до Сонця
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. NASA відклало запуск першого космічного апарату Parker Solar Probe для дослідження Сонця на 12 серпня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tech2.
Запуск зонда Parker Solar Probe був відкладений через "червоний" тривожний сигнал, який з'явився в останні хвилини перед зльотом. Це було пов'язано з тиском газоподібного гелію.
Оскільки вікно для запуску зонда сьогодні вже було близьким до закриття, часу для оцінки проблеми було недостатньо, і запуск скасували.
Нагадаємо, зонд Parker Solar Probe вартістю 1,5 млрд доларів повинен був злетіти на ракеті Delta IV Heavy з мису Канаверал в американському штаті Флорида під час 65-хвилинного вікна для запуску, яке відкрилося 11 серпня о 3:33 ранку за місцевим часом.
Наступне вікно для запуску відкривається о 3:31 ранку за місцевим часом у неділю, 12 серпня, погодні умови будуть на 60% сприятливі для запуску, повідомили в NASA.