NASA отменило сегодняшний запуск зонда к Солнцу

Запуск зонда Parker Solar Probe был отложен из-за "красного" тривожного сигнала, который появился в последние минуты перед взлетом. Это было связано с давлением газообразного гелия.

Поскольку окно для запуска зонда сегодня уже было близко к закрытию, времени для оценки проблемы было недостаточно, и запуск отменили.

Напомним, зонд Parker Solar Probe стоимостью 1,5 млрд долларов должен был взлететь на ракете Delta IV Heavy с мыса Канаверал в американском штате Флорида во время 65-минутного окна для запуска, которое открылось 11 августа в 3:33 утра по местному времени.

Следующее окно для запуска открывается в 3:31 утра по местному времени в воскресенье, 12 августа, погодные условия будут на 60% благоприятны для запуска, сообщили в NASA.