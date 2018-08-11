NASA отменило сегодняшний запуск зонда к Солнцу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. NASA отложило запуск первого космического аппарата Parker Solar Probe для исследования Солнца на 12 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tech2.
Запуск зонда Parker Solar Probe был отложен из-за "красного" тривожного сигнала, который появился в последние минуты перед взлетом. Это было связано с давлением газообразного гелия.
Поскольку окно для запуска зонда сегодня уже было близко к закрытию, времени для оценки проблемы было недостаточно, и запуск отменили.
Напомним, зонд Parker Solar Probe стоимостью 1,5 млрд долларов должен был взлететь на ракете Delta IV Heavy с мыса Канаверал в американском штате Флорида во время 65-минутного окна для запуска, которое открылось 11 августа в 3:33 утра по местному времени.
Следующее окно для запуска открывается в 3:31 утра по местному времени в воскресенье, 12 августа, погодные условия будут на 60% благоприятны для запуска, сообщили в NASA.