NASA показало нову туманність
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Науковці з космічного агентства NASA опублікували відео туманності "Лагуна". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу агенства.
Hubble спостерігав за "Лагуною" з 12 по 18 лютого нинішнього року. Туманність розташована в 400 тисячах світлових років від Землі.
На знімках видно хмари газу та безліч молодих зірок. Саме тому вчені називають туманність яслами для нових зірок.
Як повідомляв УНН, вчені опублікували знімок знаменитого Великої червоної плями Юпітера з оточуючою його унікальною атмосферою. Фото зроблені 1 квітня космічним апаратом Juno за допомогою камери JunoCam.