NASA показало новую туманность
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Ученые из космического агентства NASA опубликовали видео туманности "Лагуна". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу агентства.
Hubble наблюдал за "Лагуной" с 12 по 18 февраля нынешнего года. Туманность расположена в 400 тысячах световых лет от Земли.
На снимках видны облака газа и множество молодых звезд. Именно поэтому ученые называют туманность яслями для новых звезд.
Как сообщал УНН, ученые опубликовали снимок знаменитого Большого красного пятна Юпитера с огружающей его уникальной атмосферой. Фото сделаны 1 апреля космическим аппаратом Juno с помощью камеры JunoCam.