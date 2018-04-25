NASA показало новую туманность

Hubble наблюдал за "Лагуной" с 12 по 18 февраля нынешнего года. Туманность расположена в 400 тысячах световых лет от Земли.

На снимках видны облака газа и множество молодых звезд. Именно поэтому ученые называют туманность яслями для новых звезд.

Как сообщал УНН, ученые опубликовали снимок знаменитого Большого красного пятна Юпитера с огружающей его уникальной атмосферой. Фото сделаны 1 апреля космическим аппаратом Juno с помощью камеры JunoCam.