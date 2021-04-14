Народний депутат розповів, що означає зустріч Зеленського та Макрона

Цитата

“Я пам’ятаю попередника Макрона — Олланда: він заблокував передачу двох містралів Росії. Це теж був різновид санкцій. Тому ситуація така, що я не прогнозую війни, адже ось це втручання наших партнерів, зокрема французів, Німеччини — вони точно заспокоять пил Путіна”, — вважає народний депутат.

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Деталі

Івченко не виключає, що зустріч двох президентів — українського і французького — є демонстрацією підтримки України з боку іноземних партнерів, таких як Франція, США, Туреччина, Німеччина тощо.

Контекст

Президент Франції Еммануель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 16 квітня.