Нардепка Підласа вакцинувалася Covieshield

Деталі

“Я впевнена, що вакцинуватися важливо. Без цього нам не уникнути чергового локдауну, ще більшої кількості заражених і економічної кризи. Лікарі, військові, вчителі — мають бути вакциновані в першу чергу. Але, на жаль, ситуація склалася так, що зараз нам потрібно їх переконувати”, — написала вона.

Ефективність вакцини AstraZeneca/Covieshield понад 70%, додає Підласа.

“На власному прикладі в присутності місцевих ЗМІ вирішила показати, що щеплення AstraZeneca/Covieshield безпечні. Їх виробляє індійська компанія зі світовим ім’ям (ще до „ковіду“ їхня потужність складала 50 млн доз щомісяця), а третя фаза клінічних випробувань показала ефективність AstraZeneca/Covieshield понад 70%”, — прокоментувала вона.

Доповнення

Нещодавно МОЗ внесло зміни в Дорожню карту та дозволило вакцинувати публічних людей залишками вакцини для популяризації щеплень в суспільстві, додає вона.

Вакцинація в Україні

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.