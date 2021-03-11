Нардеп Пидласа вакцинировалась Covieshield
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа сделала прививку от Covid-19 вакциной AstraZeneca/Covieshield. Об этом она написала в своем Facebook передает УНН.
Детали
“Я уверена, что вакцинироваться важно. Без этого нам не избежать очередного локдауна, еще большего количества зараженных и экономического кризиса. Врачи, военные, учителя — должны быть вакцинированы в первую очередь. Но, к сожалению, ситуация сложилась так, что сейчас нам нужно их убеждать”, — написала она.
Эффективность вакцины AstraZeneca/Covieshield более 70%, добавляет Пидласа.
“На собственном примере в присутствии местных СМИ решила показать, что прививки AstraZeneca/Covieshield безопасны. Их производит индийская компания с мировым именем (еще до „ковида“ их мощность составляла 50 млн доз в месяц), а третья фаза клинических испытаний показала эффективность AstraZeneca/Covieshield более 70%”, — прокомментировала она.
Дополнение
Недавно Минздрав внес изменения в Дорожную карту и позволил вакцинировать публичных людей остатками вакцины для популяризации прививок в обществе, добавляет она.
Вакцинация в Украине
Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.