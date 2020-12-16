Нардепи включили до порядку денного зміни до закону про закупівлю ліків за державний кошт

Крім того, нардепи визначили законопроект № 4472 як невідкладний та скоротили строк внесення альтернативних проектів.

Проектом закону пропонується відтермінувати введення в дію ч. 10 ст. 10 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” до 1 січня 2022 року з метою розробки та запровадження удосконаленого механізму забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, що підлягають закупівлі за кошти державного бюджету. Згідно з зазначеними положеннями визначено, що оплаті за рахунок коштів державного бюджету підлягають лікарські засоби, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Уряду, та програми медичних гарантій.

Нагадаємо, Рада сьогодні включила до порядку денного законопроект щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я.