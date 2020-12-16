Нардепы включили в повестку дня изменения в закон о закупке лекарств за государственный счет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду включила в повестку дня законопроект о внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения" об отсрочке введения в действие части десятой статьи 10 Соответствующее решение поддержали 313 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Кроме того, нардепы определили законопроект № 4472 как неотложный и сократили срок внесения альтернативных проектов.
Проектом закона предлагается отсрочить введение в действие ч. 10 ст. 10 Закона Украины “О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения” к 1 января 2022 с целью разработки и внедрения усовершенствованного механизма обеспечения пациентов лекарственными средствами, подлежащих закупке за средства государственного бюджета. Согласно указанным положениям определено, что оплате за счет средств государственного бюджета подлежат лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, утвержденного постановлением Правительства, и программы медицинских гарантий.
Напомним, Рада сегодня включила в повестку дня законопроект о льготах и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.