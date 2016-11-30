Нардепи передали звернення ВР до урядів держав-членів ЄС щодо запровадження безвізу для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Українські депутати передали звернення Верховної Ради до урядів держав-членів ЄС, ЄП та Ради ЄС щодо запровадження безвізового режиму для громадян України. Про це народний депутат України, Голова парламентської делегації у ПА НАТО Ірина Фріз повідомила на своїй сторінці у Facebook після зустрічі із бельгійським сенатором Полом ван ден Дріше, передає УНН.
“Провели з Ольгою Бєльковою зустріч з сеенатором Полом ван ден Дріше, який є щирим другом України. Говорили про безвіз, санкції, мілітаризацію Криму, фактичний геноцид Кремлем корінного народу півострову, ситуацію на Сході. Разом з тим говорили про майбутнє нашої держави, співпрацю з Бельгією, інвестиційний клімат, енергоємність та нові можливості України в рамках співпраці з ЄС”, — повідомила Фріз.
Вона також розповіла, що українські депутати передали звернення Верховної Ради до урядів держав-членів ЄС, ЄП та Ради ЄС щодо запровадження безвізового режиму для громадян України.
“Україна виконала усі 144 зобов’язання, що були передбачені Планом дій з візової лібералізації (ПДВЛ), що підтверджено усіма інституціями ЄС. Крім того, попри війну на Донбасі, на відміну від Сирії, громадяни України, які змушені були виїхати з окупованої території і покинути власні домівки через „обійми руського миру“, не стали й не стануть міграційною загрозою для ЄС. Тобто, безвіз Україні — це послідовна підтримка нашої держави, а не виклик для ЄС”, — відзначила Ірина Фріз.
Нагадаємо, що українські парламентарі перебувають у Брюсселі з візитом до штаб-квартири НАТО.