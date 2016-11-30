Нардепы передали обращение ВР к правительствам государств-членов ЕС о введении безвиза для украинцев

"Провели с Ольгой Бельковой встречу с сенатором Полом ван ден Дрише, который является истинным другом Украины. Говорили о безвизе, санкциях, милитаризации Крыма, фактическом геноциде Кремлем коренного народа полуострова, ситуации на Востоке. Вместе с тем говорили о будущем нашего государства, сотрудничестве с Бельгией, инвестиционном климате, энергоемкости и новых возможностях Украины в рамках сотрудничества с ЕС", - сообщила И.Фриз.

Она также рассказала, что украинские депутаты передали обращение Верховной Рады к правительствам государств-членов ЕС, ЕП и Совета ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины.

"Украина выполнила все 144 обязательства, предусмотренные Планом действий по визовой либерализации (ПДВЛ), что подтверждено всеми институтами ЕС. Кроме того, несмотря на войну в Донбассе, в отличие от Сирии, граждане Украины, которые вынуждены были уехать из оккупированной территории и покинуть свои дома из-за "объятия русского мира", не стали и не станут миграционной угрозой для ЕС. То есть, безвиз Украины - это последовательная поддержка нашего государства, а не вызов для ЕС", - отметила Ирина Фриз.

Напомним, что украинские парламентарии находятся в Брюсселе с визитом в штаб-квартиру НАТО.