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Нардепы передали обращение ВР к правительствам государств-членов ЕС о введении безвиза для украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинские депутаты передали обращение Верховной Рады к правительствам государств-членов ЕС, ЕП и Совета ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины. Об этом народный депутат Украины, Председатель парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook после встречи с бельгийским сенатором Полом ван ден Дрише, передает УНН.

Нардепы передали обращение ВР к правительствам государств-членов ЕС о введении безвиза для украинцев

"Провели с Ольгой Бельковой встречу с сенатором Полом ван ден Дрише, который является истинным другом Украины. Говорили о безвизе, санкциях, милитаризации Крыма, фактическом геноциде Кремлем коренного народа полуострова, ситуации на Востоке. Вместе с тем говорили о будущем нашего государства, сотрудничестве с Бельгией, инвестиционном климате, энергоемкости и новых возможностях Украины в рамках сотрудничества с ЕС", - сообщила И.Фриз.

Она также рассказала, что украинские депутаты передали обращение Верховной Рады к правительствам государств-членов ЕС, ЕП и Совета ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины.

"Украина выполнила все 144 обязательства, предусмотренные Планом действий по визовой либерализации (ПДВЛ), что подтверждено всеми институтами ЕС. Кроме того, несмотря на войну в Донбассе, в отличие от Сирии, граждане Украины, которые вынуждены были уехать из оккупированной территории и покинуть свои дома из-за "объятия русского мира", не стали и не станут миграционной угрозой для ЕС. То есть, безвиз Украины - это последовательная поддержка нашего государства, а не вызов для ЕС", - отметила Ирина Фриз.

Напомним, что украинские парламентарии находятся в Брюсселе с визитом в штаб-квартиру НАТО.

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