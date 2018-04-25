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Нардеп про намір ЄС боротися із нелегальним алкоголем в Україні: нам має бути соромно

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Заява Європейської комісії щодо контрафактних потоків алкоголю в ЄС з України - черговий репутаційний удар по іміджу держави. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат від фракції "Народний фронт" Роман Заставний.

Нардеп про намір ЄС боротися із нелегальним алкоголем в Україні: нам має бути соромно

"Щодо заяви Єврокомісії, це, щонайменше, тривожний сигнал. А загалом - це сором для України. На сьогодні негативних моментів, які пов'язані з Україною, і які обговорюються у ЄС, чимало. Дуже прикро, що до всього додається проблема нелегального алкоголю, яка вийшла далеко за межі держави. Адже якість алкогольної продукції, яка офіційно виробляється в Україні, достатньо висока. І вона може бути конкурентною на європейському рівні за однієї умови - якщо ми не будемо породжувати новини, у яких український алкогольний ринок представлений як контрафактний. Це - перешкода для виробників офіційної алкогольної продукції, це - псування іміджу самої держави", - заявив нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Європейці б'ють на сполох через потік нелегального алкоголю з України 

Тінізація алкогольного ринку України досягла загрозливих масштабів. Один зі шляхів вирішення проблеми - запровадження електронної акцизної марки, переконаний Заставний.

"Дуже прикро, що за останніх чотири роки у напрямку боротьби із контрафактом було зроблено дуже мало. У 2014 році тодішній Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк ініціював запровадження електронних акцизних марок, які могли б значною мірою вирішити проблему. Якби ініціатива була втілена у життя - вона дала б можливість кожному громадянину здійснити контроль купованої продукції самостійно. Але, на превеликий жаль, електронна акцизна марка так і не була впроваджена, а кількість контрафактної продукції зростає із кожним днем", - заявив нардеп.

Нагадаємо, у квітні Європейська Комісія заявила про старт масштабної кампанії щодо боротьби з контрафактним алкоголем в країнах-партнерах ЄС. Зокрема, йшлося і про Україну. Європейці побоюються, що нелегальний алкоголь з нашої країни наповнить європейські країни.

У заяві ЄК зазначається, що український ринок нелегальної алкогольної продукції визнаний найбільшим в Європі, він сягає 60% і виводить з бюджетів близько 360 млн євро.

З метою боротьби з українським контрафактом, ЄК планує офіційно опублікувати список виробників і продавців контрафакту вже цього року і регулярно його оновлювати.

Вітчизняні виробники алкоголю заявили про готовність підтримати ініціативу ЄК.

Разом з тим, за словами Глави ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольги Івушкіної, проблема контрафакту українського алкоголю в ЄС може вдарити по експортним позиціям офіційних виробників спиртного. 

"Реакцію ЄС і наміри ЄК самостійно боротися з контрафактною продукцією з України я вважаю, з одного боку, логічною. З іншого боку, це дуже "тривожний дзвінок" і для нашого ринку, і для українського уряду в цілому.

Якщо з Києва не буде своєчасної та гідної реакції, то наші компанії в подальшому можуть зіткнутися з великими труднощами при експорті продукції. Мені не хочеться навіть думати про можливе закриття європейських ринків для українського алкоголю ... Але щоб цього не допустити - необхідно діяти", - сказала Івушкіна.

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