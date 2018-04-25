Нардеп о намерении ЕС бороться с нелегальным алкоголем в Украине: нам должно быть стыдно

"Относительно заявления Еврокомиссии, это, по меньшей мере, тревожный сигнал. А вообще - это позор для Украины. На сегодня негативных моментов, связанных с Украиной, и которые обсуждаются в ЕС, немало. Очень жаль, что ко всему добавляется проблема нелегального алкоголя, которая вышла далеко за пределы государства. Ведь качество алкогольной продукции, которая официально производится в Украине, достаточно высокое. И она может быть конкурентной на европейском уровне при одном условии - если мы не будем порождать новости, в которых украинский алкогольный рынок представлен как контрафактный. Это - препятствие для производителей официальной алкогольной продукции, это - ущерб имиджу самого государства", - заявил нардеп.

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Тенизация алкогольного рынка Украины достигла угрожающих масштабов. Один из путей решения проблемы - введение электронной акцизной марки, убежден Заставный.

"Очень жаль, что за последние четыре года в направлении борьбы с контрафактом было сделано очень мало. В 2014 году тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициировал введение электронных акцизных марок, которые могли бы в значительной степени решить проблему. Если бы инициатива была воплощена в жизнь - она ​​дала бы возможность каждому гражданину осуществить контроль покупаемой продукции самостоятельно. Но, к сожалению, электронная акцизная марка так и не была внедрена, а количество контрафактной продукции растет с каждым днем", - заявил нардеп.

Напомним, в апреле Европейская Комиссия заявила о старте масштабной кампании по борьбе с контрафактным алкоголем в странах-партнерах. В частности, речь шла об Украине. Европейцы опасаются, что нелегальный алкоголь из нашей страны наполнит европейские страны.

В заявлении ЕК отмечается, что украинский рынок нелегальной алкогольной продукции признан крупнейшим в Европе, он достигает 60% и выводит из бюджетов около 360 млн евро.

В целях борьбы с украинским контрафактом, ЕК планирует официально опубликовать список производителей и продавцов контрафакта уже в этом году и регулярно его обновлять.

Отечественные производители алкоголя заявили о готовности поддержать инициативу ЕК.

Вместе с тем, по словам главы совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольги Ивушкиной, проблема контрафакта украинского алкоголя в ЕС может ударить по экспортным позициям официальных производителей спиртного.

"Реакцию ЕС и намерения ЕК самостоятельно бороться с контрафактной продукцией из Украины я считаю, с одной стороны, логичной. С другой стороны, это очень "тревожный звонок" и для нашего рынка, и для украинского правительства в целом.

Если из Киева не будет своевременной и достойной реакции, то наши компании в дальнейшем могут столкнуться с большими трудностями при экспорте продукции. Мне не хочется даже думать о возможном закрытии европейских рынков для украинского алкоголя ... Но чтобы этого не допустить - необходимо действовать", - сказала Ивушкина.