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Нардеп Ірина Борзова вакцинувалася від Covid-19

Нардеп Ірина Борзова вакцинувалася від Covid-19

Київ • УНН

 • 13890 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Борзова зробила щеплення від Covid-19 вакциною Covishield, повідомляє УНН.

Цитата

“Як і обіцяла, зробила щеплення проти коронавірусу. Рішення прийняла давно, як тільки в Україні зареєстрували вакцину. Є хвиля недовіри суспільства, фейків та брехні особливо деяких політиків щодо індійської вакцини. Тому хочу показати приклад, що вакцинація безпечна”, — написала вона у своєму FB.

Деталі

Вакцинувалася Борзова у Вінницькій дитячій обласній лікарні.

“Флакон з вакциною розрахований на 10 доз. Після того, як вакцинували медичних працівників дитячої обласної лікарні та будинку дитини, які були записані на щеплення, залишилось 1 доза вакцини, зробили і мені. Загалом за сьогодні мобільна бригада, яка робила мені щеплення, провела вакцинацію 90 особам. Вакцинацію зробила вакциною AstraZeneca/Covishield, індійського виробництва, якою вакцинують наших медиків і військових, бо не вважаю себе іншою”, — наголосила вона.

Також вона прокоментувала ситуацію на Вінниччині, зауважуючи на тому, що лікарні переповнені пацієнтами з СOVID-19.

Додамо

“Людей з Вінниці везуть у лікарні інших районів, бо у обласному центрі немає місць. За словами медиків, кількість важких пацієнтів збільшилась. Станом на ранок 11 березня на стаціонарі в лікарнях області 2270 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 та підозрою на коронавірус. З них 1310 пацієнтів у важкому стані. Лише за вчора у Вінницькій області підтверджено 659 нових випадків інфікування. Це найбільша кількість по Україні.

Ризик захворіти самій на „ковід“, заразити людей та наслідки від хвороби серйозніші, ніж від щеплення. Я відповідальна за тих, хто поряд. Робота народного депутата це не лише законотворчість, а й комунікація з людьми. Я щодня маю багато зустрічей із людьми різного віку. Мій обов’язок зробити щеплення, щоб не захворіти та не поширювати хворобу, захистити людей, які поряд.

Чи мала я страх — НІ. Вакцинуватися індійським аналогом схваленої ВООЗ AstraZeneca безпечніше, ніж залишатися без щеплення. Після 30 хвилин після введення уколу почуваюсь нормально. Про подальше самопочуття обов’язково всіх проінформую”, — резюмувала Борзова.

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