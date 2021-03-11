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Нардеп Ирина Борзова вакцинировалась от Covid-19

Нардеп Ирина Борзова вакцинировалась от Covid-19

Киев  •  УНН

 • 13887 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Борзова сделала прививку от Covid-19 вакциной Covishield, сообщает УНН.

Цитата

"Как и обещала, сделала прививку против коронавируса. Решение приняла давно, как только в Украине зарегистрировали вакцину. Есть волна недоверия общества, фейков и лжи особенно некоторых политиков относительно индийской вакцины. Поэтому хочу показать пример, вакцинация безопасна", - написала она в своем FB.

Детали

Вакцинировалась Борзова в Винницкой детской областной больнице.

"Флакон с вакциной рассчитан на 10 доз. После того, как вакцинировали медицинских работников детской областной больницы и дома ребенка, которые были записаны на прививку, осталось 1 доза вакцины, сделали и мне. Всего за сегодня мобильная бригада, которая делала мне прививку, провела вакцинацию 90 лицам. Вакцинацию сделала вакциной AstraZeneca/Covishield, индийского производства, которой вакцинируют наших медиков и военных, потому что не считаю себя друго", - подчеркнула она.

Также она прокомментировала ситуацию в Винницкой области, отмечая то, что больницы переполнены пациентами с СOVID-19.

Добавим

"Людей из Винницы везут в больницы других районов, потому что в областном центре нет мест. По словам медиков, количество тяжелых пациентов увеличилось. По состоянию на утро 11 марта на стационаре в больницах области 2270 пациентов с подтвержденным COVID-19 и подозрением на коронавирус. Из них 1310 пациентов в тяжелом состоянии. Только за вчера в Винницкой области подтверждено 659 новых случаев инфицирования. Это наибольшее количество по Украине.

Риск заболеть самой "ковидом", заразить людей и последствия болезни серьезнее, чем от прививки. Я в ответе за тех, кто рядом. Работа народного депутата это не только законотворчество, но и коммуникация с людьми. Я каждый день имею много встреч с людьми разного возраста. Мой долг сделать прививку, чтобы не заболеть и не распространять болезнь, защитить людей, которые рядом.

Было ли мне страшно - НЕТ. Вакцинироваться индийским аналогом одобренной ВОЗ AstraZeneca безопаснее, чем оставаться без прививки. После 30 минут после введения укола чувствую себя нормально. О дальнейшем самочувствии обязательно всех проинформирую", - резюмировала Борзова.

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