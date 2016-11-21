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Наразі опрацьовується питання організації зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" – М.Беца

Київ • УНН

 • 9480 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. На сьогодні опрацьовується питання щодо організації зустрічі "нормандської четвірки" на рівні голів міністерств закордонних справ. Про це сказала у коментарі УНН речниця МЗС Мар’яна Беца.

Наразі опрацьовується питання організації зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" – М.Беца

"На виконання домовленостей лідерів "нормандської четвірки", опрацьовується питання організації зустрічі на рівні міністрів", - сказала М.Беца.

На уточнення УНН про те, чи визначена на сьогодні конкретна дата проведення зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки", речник українського закордонного відомства сказала, що в неї поки що немає такої інформації.

Нагадаємо, 21 листопада офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер повідомив, що зустріч міністрів "нормандської четвірки” щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися уже невдовзі.

16 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що на сьогодні немає спільного бачення "дорожньої карти" виконання мінських домовленостей з Росією.

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