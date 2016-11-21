Сейчас прорабатывается вопрос организации встречи глав МИД "нормандской четверки" - М.Беца
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На сегодня прорабатывается вопрос по организации встречи "нормандской четверки" на уровне глав министерств иностранных дел. Об этом сказала в комментарии УНН сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Во исполнение договоренностей лидеров "нормандской четверки", прорабатывается вопрос организации встречи на уровне министров", - сказала М.Беца.
На уточнение УНН о том, определена ли на сегодня конкретная дата проведения встречи глав МИД "нормандской четверки", спикер украинского иностранного ведомства сказала, что у нее пока нет такой информации.
Напомним, 21 ноября официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер сообщил, что встреча министров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе может произойти уже вскоре.
16 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на сегодня нет общего видения "дорожной карты" выполнения минских договоренностей с Россией.