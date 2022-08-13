"Направляйте скарги в кремль": Кулеба дав пораду росіянам на випадок заборони поїздок до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пропонує росіянам, що засмучені перспективою заборони в’їзду до Європи, скаржитися в Кремль, а також тій частині населення, що підтримує війну. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
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«Росіяни, які засмутилися перспективою заборони на туристичні поїздки до Європи, можуть направляти свої скарги в Кремль та більше ніж 70% громадянам, що підтримують війну. Не йдеться про тих небагатьох росіян, яким знадобиться прихисток чи гуманітарний в’їзд», – написав Кулеба.
Раніше
Кулеба заявляв, що російські туристи у футболках СРСР та з літерами Z не мають вештатися іноземними пляжами, відвідувати пам’ятки, магазини, ресторани, коли їхня країна веде криваву загарбницьку війну в Європі.
Чеська Республіка, яка нині головує в ЄС, у п'ятницю підтримала пропозицію щодо заборони на видачу віз на території всього ЄС для громадян росії.