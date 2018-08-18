Нападник збірної Данії пропустить поєдинок Ліги чемпіонів проти "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Форвард нідерландського "Аяксу" Каспер Дольберг не зіграє в матчах раунду плей-оф відбору Ліги чемпіонів проти "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на видання Goal.
Причиною стало отримане пошкодження гравця ланки атаки ще три тижні тому. Наразі 20-річний талановитий гравець почав процес відновлення, проте не зможе набрати форму до матчу з киянами.
Примітно, що трансферна вартість 20-річного Дольберга становить 12 млн євро. Футболіст у минулому сезоні відіграв за клуб 30 поєдинків, забив 9 разів та віддав 2 асисти. Також на його рахунку вже 7 проведених зустрічей за національну збірну Данії.
Додамо також, матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів "Аякс" – "Динамо" відбудеться 22 серпня о 21:45.
Нагадаємо, лідер "Динамо" оцінив силу майбутнього суперника киян в Лізі чемпіонів.