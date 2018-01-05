Нападник Селезньов визначився з новим клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Колишній футболіст "Шахтаря" Євген Селезньов виступатиме за турецький ФК "Аксіхар Беледіе", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Клуб оголосив про підписання 32-річного форварда угодою терміном в 2,5 роки.
Нинішній сезон Селезньов розпочинав у складі турецького "Карабюкспору" – 15 матчів при 2 голах і 1 результативній передачі.
Варто відзначити, що нова команда українця займає 12 місце турецької Суперліги маючи 19 очок. Колектив лише в 4 очках знаходиться від зони вильоту.
Зауважимо, що Селезньов дебютував за національну збірну України в 2008 році та з перервами встиг провести за "жовто-блакитних" 54 поєдинки, 11 голів.
Нагадаємо, Селезньов покинув турецький клуб "Карабюкспор".