Нападник Кравець забив м'яч в чемпіонаті Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Український нападник "Коньяспора" Артем Кравець відзначився голом у матчі 30 туру чемпіонату Туреччини проти ФК "Касимпаша", передає УНН.
Деталі
90 хвилин зустрічі пройшли без голів, проте в компенсований час команди обмінялися голами. Кравець на 2-й компенсованій реалізував навіс з лівого флангу партнера ударом головою. Проте цей м’яч не виявився переможним. Через чотири хвилини Хайрадіновіч зрівняв цифри — 1:1.
Примітно, що після 28-ми турів "Коньяспор "розташувався на 12-му рядку таблиці.
Доповнення
Для Кравця дане взяття воріт стало восьмим у нинішньому сезоні при 21 проведеному матчі. Турецької Суперліги.
Нагадаємо
Український футболіст увійшов до числа найкращих бомбардирів-джокерів.