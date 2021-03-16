Нападающий Кравец забил мяч в чемпионате Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинский нападающий "Коньяспора" Артем Кравец отметился голом в матче 30 тура чемпионата Турции против ФК "Касымпаша", передает УНН.
Детали
90 минут встречи прошли без голов, однако в компенсированное время команды обменялись голами. Портной на 2-й компенсированной реализовал навес с левого фланга партнера ударом головой. Однако этот мяч не оказался победным. Через четыре минуты Хайрадинович сравнял цифры — 1:1.
Примечательно, что после 28-ми туров “Коньяспор” расположился на 12-й строчке таблицы.
Дополнение
Для Кравца данное взятие ворот стало восьмым в нынешнем сезоне при 21 проведенном матче. Турецкой Суперлиги.
Напомним
Украинский футболист вошел в число лучших бомбардиров-джокеров.