Напад на школу в Китаї: збільшилася кількість постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У китайській провінції Шеньсі колишній школяр напав на своїх вчорашніх товаришів по навчанню. В результаті атаки загинули семеро дітей, ще дев'ятнадцять отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еxpress.
Як повідомило джерело в поліції, атакуючому ще не виповнилося 18 років. Раніше він навчався в цьому ж навчальному закладі. І нібито піддавався нападкам з боку однолітків. Юнак не зміг забути образ і вирішив помститися школі і суспільству.
Як повідомляв УНН, раніше повідомлялося про 7 загиблих і 12 пострадашвіх в результаті нападу на школу в китайській провінції Шєньсі.