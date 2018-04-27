Нападение на школу в Китае: увеличилось количество пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В китайской провинции Шэньси бывший школьник напал на своих вчерашних соучеников. В результате атаки погибли семеро детей, еще девятнадцать получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еxpress.
Как сообщил источник в полиции, атакующему еще не выполнилось 18 лет. Раньше он учился в этом же учебном заведении. И якобы подвергался нападкам со стороны сверстников. Юноша не смог забыть обид и решил отомстить школе и обществу.
Как сообщал УНН, ранее сообщалось о 7 погибших и 12 пострадашвих в результате нападения на школу в китайской провинции Шєньси.