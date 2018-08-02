Напад на Гандзюк: з'явився фоторобот зловмисника
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Вдалося скласти фоторобот нападника на в.о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Про це повідомив журналіст Сергій Нікітенко у Facebook, опублікувавши фото фотороботу, передає УНН.
Так, за його словами, журналісти, активісти та юристи ведуть власне розслідування у справі нападу на Гандзюк.
"Зараз ми збираємо, аналізуємо, вивчаємо та фільтруємо всю наявну інформацію. Нам вдалось скласти фоторобот. Роздивіться його уважно, будь ласка. Можливо, вам вдасться впізнати когось. Цей чоловік як мінімум декілька днів відвідував четвертий Таврійський мікрорайон. Можливо, бував в міськраді та біля", - написав журналіст.
Як зазначив Нікітенко, друзі постраждалої вирішили, що за інформацію, яка допоможе знайти нападника, буде виплачена винагорода 100 тисяч гривень.
Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною в Херсоні. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом Гандзюк привезли до Київського опікового центру. Згодом їй надали державну охорону.