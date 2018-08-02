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Нападение на Гандзюк: появился фоторобот злоумышленника

Нападение на Гандзюк: появился фоторобот злоумышленника

Киев  •  УНН

 • 8249 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Удалось составить фоторобот нападавшего на и.о. управляющей делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. Об этом сообщил журналист Сергей Никитенко в Facebook, опубликовав фото фоторабота, передает УНН.

Так, по его словам, журналисты, активисты и юристы ведут собственное расследование по делу нападения на Гандзюк.

"Сейчас мы собираем, анализируем, изучаем и фильтруем всю имеющуюся информацию. Нам удалось составить фоторобот. Рассмотрите его внимательно, пожалуйста. Возможно, вам удастся узнать кого-то. Этот человек как минимум несколько дней посещал четвертый Таврический микрорайон. Возможно, бывал в горсовете и возле", - написал журналист.

Как отметил Никитенко, друзья пострадавшей решили, что за информацию, которая поможет найти нападавшего, будет выплачено вознаграждение 100 тысяч гривен.

Напомним, и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии Гандзюк привезли в Киевский ожоговый центр. Впоследствии ей предоставили государственную охрану.

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