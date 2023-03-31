Намагались нелегально в'їхати до США з Канади: дві сім'ї загинули, а немовля зникло безвісти - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Шість тіл, виявлених поліцією у болотистій місцевості на річці Святого Лаврентія в Квебеку, належали двом сім'ям, які намагалися нелегально в'їхати до США, повідомила поліція в п'ятницю, додавши, що немовля зникло безвісти. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
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«Вважається, що ці шість осіб походять із двох сімей, одна з яких має румунське походження, а інша — громадяни Індії», — заявила на пресконференції заступник начальника поліцейської служби Аквесасне-Могавк Лі-Енн О'Брайєн.
«Поліція вважає, що одне немовля з румунської родини не виявлене, і ми продовжимо пошуки. Вважається, що всі вони намагалися нелегально проникнути до США з Канади», - додала О'Брайєн.
Деталі
Шестеро загиблих — п'ятеро дорослих та одна дитина віком до трьох років. За словами О'Браєн, і загиблі, і зникле немовля «були пов'язані з румунською сім'єю» і мали канадські паспорти, які були знайдені.
Поліція очікує на результати розтину та токсикологічних тестів з Монреалю, щоб визначити причину смерті.
За словами О'Браєн, кількість людей, які використовують територію Аквесасне для таємного проникнення в США, збільшилася: з початку року було зареєстровано 48 «інцидентів», більшість із яких були індійцями або румунами.
Доповнення
Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо домовилися минулого тижня заборонити особам, які шукають притулку, прибувати до Канади через неофіційні пункти перетину кордону.
Минулого року індійська сім'я із чотирьох людей замерзла в канадській провінції Манітоба, намагаючись потрапити до США.
Заповідник Аквесасне простягається по обидва боки річки Святого Лаврентія, із землями в Онтаріо та Квебеку на канадській стороні та в Нью-Йорку. Для боротьби з контрабандою людей та товарів місцева поліція постійно стежить за річкою з Квебеку.