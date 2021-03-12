Наглядова рада "Укрзалізниці" викликає Жмака на термінову співбесіду 15 березня

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"На запит Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України від 10 березня 2021 року наглядова рада невідкладно розпочинає процес оцінки виконавчого керівництва АТ "Укрзалізниця" шляхом формування команд за участю членів наглядової ради, які проведуть конфіденційні співбесіди з кожним з членів правління і виконуючим обов'язки члена правління", - зазначено в протоколі.

Деталі

Співбесіди повинні пройти в період з 12 по 15 березня. З головою правління "УЗ" Володимиром Жмаком члени спостережної ради мають намір зустрітися особисто і в повному складі 15 березня.

Доповнення

У 2020 році правління "Укрзалізниці" не виконало фінансовий план на 25 млрд грн (чверть із запланованих). При цьому правлінням значно були зменшені тарифи на вантажоперевезення - основне джерело доходу держкомпанії, що також спричинило дефіцит коштів. Відповідальний за вантажоперевезення Іраклі Езугбая вчора, 11 березня, подав у відставку.

Профспілки залізничників вимагають також відставки Володимира Жмака.

Тим часом в парламенті активно веде роботу Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стані "Укрзалізниці". На останньому засіданні члени ТСК дали доручення спостережній раді УЗ, міністру інфраструктури Владиславу Криклію і Прем'єр-міністру Денису Шмигалю дати оцінку компетентності нинішнього правління держкомпанії.