Наблюдательный совет "Укрзализныци" вызывает Жмака на срочное собеседование 15 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Наблюдательный совет "Укрзализныци" провел заседание и решил в срочном порядке приступить к оценке компетентности правления госкомпании, сообщает УНН со ссылкой на протокол.
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"На запрос Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины от 10 марта 2021 года наблюдательный совет безотлагательно начинает процесс оценки исполнительного руководства АО "Укрзализныця" путем формирования команд с участием членов наблюдательного совета, которые проведут конфиденциальные собеседования с каждым из членов правления и исполняющим обязанности члена правления", - говорится в протоколе.
Детали
Собеседования должны пройти в период с 12 по 15 марта. С главой правления "УЗ" Владимиром Жмаком члены наблюдательного совета намерены встретиться лично и в полном составе 15 марта.
Дополнение
В 2020 году правление "Укрзализныци" не выполнило финансовый план на 25 млрд грн (четверть из запланированных). При этом правлением значительно были уменьшены тарифы на грузоперевозки - основной источник дохода госкомпании, что также повлекло дефицит средств. Ответственный за грузоперевозки Иракли Эзугбая вчера, 11 марта, подал в отставку.
Профсоюзы железнодорожников требуют также отставки Владимира Жмака.
Между тем в парламенте активно ведет работу Временная следственная комиссия по оценке критического состоянии "Укрзализныци". На последнем заседании члены ВСК дали поручение наблюдательному совету УЗ, министру инфраструктуры Владиславу Криклию и Премьер-министру Денису Шмыгалю дать оценку компетентности нынешнего правления госкомпании.