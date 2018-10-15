Нафта Brent зросла в ціні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у понеділок зранку зросли в ціні до 81,45 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 9:55, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,27%.
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При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 72,00 долара за барель, додавши 0,93%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.
Як повідомляв УНН, ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у п'ятницю, 12 жовтня, зранку зросли в ціні до 80,90 долара за барель.