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Нафта Brent зросла в ціні

Нафта Brent зросла в ціні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у понеділок зранку зросли в ціні до 81,45 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 9:55, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,27%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна збільшила видобуток нафти 

При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 72,00 долара за барель, додавши 0,93%.

Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін  на нафту в 2018 році. 

Як повідомляв УНН, ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у п'ятницю, 12 жовтня, зранку зросли в ціні до 80,90 долара за барель. 

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