Нефть Brent выросла в цене
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в понедельник утром выросли в цене до 81,45 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 9:55, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,27%.
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При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 72,00 доллара за баррель, прибавив 0,93%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
Как сообщал УНН, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в пятницу, 12 октября, утром выросли в цене до 80,90 доллара за баррель.