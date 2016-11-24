Начальника Львівського сервісного центру МВС затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Начальника одного з територіальних сервісних центрів МВС у Львівській області затримала на хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Посадовець вимагав від місцевого мешканця дві тисячі сімсот гривень за видачу номерних знаків на вибір.
Під час обшуків у службовому кабінеті здирника правоохоронці також вилучили понад сорок тисяч гривень необлікованої готівки.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.