Начальника Львівського сервісного центру МВС затримали на хабарі

Посадовець вимагав від місцевого мешканця дві тисячі сімсот гривень за видачу номерних знаків на вибір.

Під час обшуків у службовому кабінеті здирника правоохоронці також вилучили понад сорок тисяч гривень необлікованої готівки.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.



