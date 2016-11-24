Начальника Львовского сервисного центра МВД задержали на взятке

Чиновник требовал от местного жителя две тысячи семьсот гривен за выдачу номерных знаков на выбор.

Во время обысков в служебном кабинете вымогателя правоохранители также изъяли более сорока тысяч гривен неучтенной наличности.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.



