Начальника Львовского сервисного центра МВД задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Начальника одного из территориальных сервисных центров МВД во Львовской области задержали на взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Чиновник требовал от местного жителя две тысячи семьсот гривен за выдачу номерных знаков на выбор.
Во время обысков в служебном кабинете вымогателя правоохранители также изъяли более сорока тысяч гривен неучтенной наличности.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.