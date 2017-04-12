НАБУ затримало посадовця ДП "Держзовнішінформ" за підозрою у розтраті близько 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ.12 квітня. УНН. 12 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали екс-заступника директора державного підприємства “Держзовнішінформ” за підозрою у розтраті близько 10 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
"12 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали екс-заступника директора державного підприємства “Держзовнішінформ” за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) та ч.2 ст.366 (“Службове підроблення”) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Так, за версією слідства, у період з травня 2013 року по лютий 2014 року колишній заступник директора “Держзовнішінформу” за попередньою змовою з екс-директором цього ж ДП, зловживаючи службовим становищем здійснили безпідставне перерахування 9,87 млн грн від ДП “Держзовнішінформ” на рахунки низки приватних компаній з ознаками фіктивності. Кошти перераховано відповідно до укладених договорів та підписаних актів приймання-передачі наданих послуг.
Крім того зазначається, що зазначені приватні підприємства фактично ніяких послуг не надавали, а укладання договорів та підписання інших документів зроблено виключно з метою прикриття злочинної діяльності.
"Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також встановлюється місцезнаходження екс-директора держпідприємства, здійснюється перевірка на причетність до вчинених кримінальних правопорушень інших службових осіб", - додали в прес-службі.
Розслідування у даному кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року.
Як повідомляв УНН, Антикорупційна прокуратура затримала одного з керівників ДФС.