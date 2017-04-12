НАБУ задержало должностное лицо ГП "Госвнешинформ" по подозрению в растрате около 10 млн грн
Киев • УНН
КИИВ.12 апреля. УНН. 12 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали экс-заместителя директора государственного предприятия "Госвнешинформ" по подозрению в растрате около 10 млн грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
“12 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали экс-заместителя директора государственного предприятия "Госвнешинформ“ по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (” Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением “) и ч.2 ст.366 (” Служебный подлог “) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Так, по версии следствия, в период с мая 2013 года февраля 2014 бывший заместитель директора “Госвнешинформ” по предварительному сговору с экс-директором этого же ГП, злоупотребляя служебным положением совершили безосновательное перечисление 9,87 млн грн от ГП “Госвнешинформ” на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности. Средства перечислены в соответствии с заключенными договорами и подписанных актов приема-передачи оказанных услуг.
Кроме того отмечается, что указанные частные предприятия фактически никаких услуг не оказывали, а заключение договоров и подписание других документов сделано исключительно с целью прикрытия преступной деятельности.
“Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливается местонахождение экс-директора госпредприятия, осуществляется проверка на причастность к совершенным уголовным преступлениям других должностных лиц”, — добавили в пресс-службе.
Расследование в данном уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.
Как сообщал УНН, Антикоррупционная прокуратура задержала одного из руководителей ДФС .