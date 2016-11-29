НАБУ поглибить співпрацю з Німеччиною у боротьбі з корупцією

Під час робочого візиту директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника до Берліну досягнуто домовленості з директором департаменту міжнародного співробітництва Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гербом Ханчке щодо обміну інформацією та досвідом, а також допомоги у напрямку підвищення кваліфікації фахівців.

Так, під час візиту до Берліну А.Ситник провів низку зустрічей, зокрема, із радником канцлера Німеччини з зовнішньополітичних питань Кристофом Хойгеном, відповідальними за співробітництво з Україною в Бундестазі та Міністерстві закордонних справ Федеративної республіки Німеччина та експертами Фонду Фрідріха Еберта.

Під час робочого візиту А.Ситник поінформував німецьких політиків і правоохоронців про хід антикорупційної реформи в Україні, розвиток, досягнення та виклики у діяльності НАБУ.

В свою чергу Г.Ханчке надав позитивні оцінки антикорупційним реформам в Україні та новоствореним інституціям, покликаним боротися з корупцією.

Нагадаємо, 28 листопада директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сьогодні перебуває у Берліні із робочим візитом.