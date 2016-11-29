НАБУ углубит сотрудничество с Германией в борьбе с коррупцией

Во время рабочего визита директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в Берлин достигнута договоренность с директором департамента международного сотрудничества Федерального ведомства уголовной полиции Германии Гербом Ханчке относительно обмена информацией и опытом, а также помощи в направлении повышения квалификации специалистов.

Так, во время визита в Берлин А.Сытник провел ряд встреч, в частности, с советником канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Кристофом Хойгеном, ответственным за сотрудничество с Украиной в Бундестаге и Министерстве иностранных дел Федеративной Республики Германия и экспертими Фонда Фридриха Эберта.

Во время рабочего визита А.Сытник проинформировал немецких политиков и правоохранителей о ходе антикоррупционной реформы в Украине, развитии, достижениях и вызовах в деятельности НАБУ.

В свою очередь Г.Ханчке дал положительные оценки антикоррупционным реформам в Украине и новосозданным институциям, призванным бороться с коррупцией.

Напомним, 28 ноября директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник находится в Берлине с рабочим визитом.