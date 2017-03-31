НАБУ перевіряє Садового

" Чи проводиться зараз перевірка Андрія Садового- так, але не на підставі заяви Садового, а в рамках наших повноважень. Які, це справи, поки не повідомляємо. Варто також зазначити, що в НАБУ не надходило звернень щодо ситуації зі сміттям у Львові“,- заявив Артем Ситник.

При цьому, на питання УНН щодо перевірки діяльності А.Садового, у прес-службі НАБУ зазначили, що наразі жодних деталей у цій справі повідомити не можуть.

“Цю інформацію повідомив директор НАБУ, будучи у Львові, тобто він є гарантом цієї інформації. Поки деталей дати ми вам з цього приводу не можемо”, — зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, 31 березня А.Ситник також повідомив, що обшуки в Нацбанку були формальними, ми взяли документи, які нас цікавлять. Ця справа стосується керівництва Нацбанку України.