НАБУ проверяет Садового

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52654 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105251 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162068 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119155 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118165 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113455 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104887 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107235 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103718 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155217 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
НАБУ проверяет Садового

НАБУ проверяет Садового

Киев  •  УНН

 • 10871 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро проверяет главу Львова Андрея Садового. Об этом сегодня на брифинге журналистам во Львове сказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"Проводится ли сейчас проверка Андрея Садового - да, но не на основании заявления Садового, а в рамках наших полномочий. Какие это дела, пока не сообщаем. Стоит также отметить, что в НАБУ не поступало обращений относительно ситуации с мусором во Львове", - заявил Артем Сытник.

При этом, на вопрос УНН по проверке деятельности Садового, в пресс-службе НАБУ отметили, что пока никаких деталей по этому делу сообщить не могут.

"Эту информацию сообщил директор НАБУ, будучи во Львове, то есть он является гарантом этой информации. Пока деталей даты мы вам по этому поводу не можем ", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 31 марта А.Ситник также сообщил, что обыски в Нацбанке были формальными, мы приняли документы, которые нас интересуют. Это дело касается руководства Нацбанка Украины .

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