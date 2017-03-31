НАБУ проверяет Садового
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро проверяет главу Львова Андрея Садового. Об этом сегодня на брифинге журналистам во Львове сказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Проводится ли сейчас проверка Андрея Садового - да, но не на основании заявления Садового, а в рамках наших полномочий. Какие это дела, пока не сообщаем. Стоит также отметить, что в НАБУ не поступало обращений относительно ситуации с мусором во Львове", - заявил Артем Сытник.
При этом, на вопрос УНН по проверке деятельности Садового, в пресс-службе НАБУ отметили, что пока никаких деталей по этому делу сообщить не могут.
"Эту информацию сообщил директор НАБУ, будучи во Львове, то есть он является гарантом этой информации. Пока деталей даты мы вам по этому поводу не можем ", - отметили в пресс-службе.
Напомним, 31 марта А.Ситник также сообщил, что обыски в Нацбанке были формальными, мы приняли документы, которые нас интересуют. Это дело касается руководства Нацбанка Украины .