На Житомирщині виявили більше 5 тонн радіоактивного металобрухту

“Факт можливого переміщення та зберігання радіоактивного металобрухту викрили співробітники Житомирського загону. При цьому зберігання металобрухту здійснювалось у контрольованому прикордонному районі. Про виявлення ознак кримінальних правопорушень прикордонники відразу поінформували співробітників Іванківського районного відділу Національної поліції в Київській області, з якими було організовано тісну взаємодію.

Як результат, в рамках кримінального провадження учора спільною слідчо-оперативною групою, на виконання ухвали Іванківського районного суду, в приватному домоволодінні мешканця прикордоння було проведено обшук. У ході обшуку на подвір’ї вищезазначеного господарства було виявлено більше 5 тонн чорного та інших металів, радіоактивний вміст яких перевищував допустимі норми в десять разів” — йдеться у повідомлення.

Зазначається, що наразі слідчі дії тривають.