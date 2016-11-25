В Житомирской области обнаружили более 5 тонн радиоактивного металлолома

"Факт возможного перемещения и хранения радиоактивного металлолома разоблачили сотрудники Житомирского отряда. При этом хранение металлолома осуществлялось в контролируемом пограничном районе. Об обнаружении признаков уголовных преступлений пограничники сразу проинформировали сотрудников Иванковского районного отдела Национальной полиции, с которыми было организовано тесное взаимодействие.

Как результат, в рамках уголовного производства вчера общей следственно-оперативной группой, во исполнение постановления Иванковского районного суда, в частном домовладении жителя приграничья был проведен обыск. В ходе обыска во дворе вышеуказанного хозяйства было обнаружено более 5 тонн черного и других металлов, радиоактивное содержание которых превышало допустимые нормы в десять раз", - говорится в сообщение.

Отмечается, что в настоящее время следственные действия продолжаются.