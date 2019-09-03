На Житомирщині тіло пенсіонера з переламаними ребрами знайшли у власному домі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В одному з сіл Ємільчинського району Житомирської області у власному помешканні виявили труп пенсіонера з переламаними ребрами. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка 1935 року народження виявили в будинку, в якому він мешкав. Встановлено, що у чоловіка переламані ребра, а також виявлено перелом черепа у потилиці.
Наразі встановлюються обставини смерті чоловіка.
Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік отримав 15 років ув’язнення за вбивство вагітної дружини.