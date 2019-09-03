В Житомирской области тело пенсионера с переломанными ребрами нашли в собственном доме

Тело мужчины 1935 года рождения обнаружили в доме, в котором он жил. Установлено, что у мужчины переломаны ребра, а также обнаружен перелом черепа в затылке.

Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина получил 15 лет тюрьмы за убийство беременной жены.