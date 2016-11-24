На Житомирщині телефонні шахраї видурили у пенсіонерки 9 тис. грн

Шахрай зателефонував бабусі, мешканці смт Лугини, представившись слідчим поліції. Псевдоправоохоронець сказав пенсіонерці, що її онук доставлений до поліції за нібито вчинений злочин. Втім таку ситуацію шахрай обіцяв вирішити за грошову винагороду.

“Для цього потрібно лише перерахувати на названий рахунок певну суму грошей. Звісно, бабуся була ладна віддати останнє, аби врятувати онука. Тож і перерахувала через банківський термінал 9 тис. грн наявних грошових збережень. За деякий час старенька зателефонувала своїм рідним і, на свій подив і жах, зрозуміла, що її жорстоко обдурили шахраї. З цим змушена була звернутися до поліції. Відповідна інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.190 (Шахрайство) ККУ. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють особу пройдисвіта та застерігають усіх жителів Житомирщини”, — повідомляють у поліції.

Нагадаємо, житель Маріуполя перевів на рахунок шахраїв 150 тис. грн.