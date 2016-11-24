В Житомирской области телефонные мошенники выманили у пенсионерки 9 тыс. Грн

Мошенник позвонил бабушке, жительнице пгт Лугины, представившись следователем полиции. Псевдоправоохранитель сказал пенсионерке, что ее внук доставлен в полицию за якобы совершенное преступление. Впрочем такую ​​ситуацию мошенник обещал решить за денежное вознаграждение.

"Для этого нужно лишь перечислить на названный счет определенную сумму денег. Конечно, бабушка была готова отдать последнее, чтобы спасти внука. Поэтому и перечислила через банковский терминал 9 тыс. грн наличных денежных сбережений. Через некоторое время старушка позвонила своим родным и, к своему удивлению и ужасу, поняла, что ее жестоко обманули мошенники. С этим вынуждена была обратиться в полицию. Соответствующая информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.190 (мошенничество) УК Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают личность проходимца и предостерегают всех жителей Житомирской области ", - сообщают в полиции.

Напомним, житель Мариуполя перевел на счет мошенников 150 тыс. грн .