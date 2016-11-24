В Житомирской области телефонные мошенники выманили у пенсионерки 9 тыс. Грн
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Телефонные мошенники выманили 9 тыс. грн у пенсионерки в Житомирской области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области, передает УНН.
Мошенник позвонил бабушке, жительнице пгт Лугины, представившись следователем полиции. Псевдоправоохранитель сказал пенсионерке, что ее внук доставлен в полицию за якобы совершенное преступление. Впрочем такую ситуацию мошенник обещал решить за денежное вознаграждение.
"Для этого нужно лишь перечислить на названный счет определенную сумму денег. Конечно, бабушка была готова отдать последнее, чтобы спасти внука. Поэтому и перечислила через банковский терминал 9 тыс. грн наличных денежных сбережений. Через некоторое время старушка позвонила своим родным и, к своему удивлению и ужасу, поняла, что ее жестоко обманули мошенники. С этим вынуждена была обратиться в полицию. Соответствующая информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.190 (мошенничество) УК Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают личность проходимца и предостерегают всех жителей Житомирской области ", - сообщают в полиции.
Напомним, житель Мариуполя перевел на счет мошенников 150 тыс. грн .